Emlak İlanları Üzerinde Düzenleme Yapıldı

TAŞINMAZ TİCARETİ YÖNETMELİĞİNDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, bu yönetmelik değişikliği ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir” denildi.

FİYAT ARTIŞI YASAKLANDI

Bakanlık, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan fiyat artışlarının yasaklandığını belirtti. Açıklamada, “Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

FIRSATÇILIKLA MÜCADELEYE DESTEK

Yapılan bu düzenlemeyle emlak işletmeleri dışında taşınmazların malikleri de idari yaptırımlarla karşılaşabilecektir. Yapılan değişiklikle beraber, emlak sektöründe fırsatçılıkla mücadelede önemli adımlar atıldığı ifade ediliyor. Bakanlık, “Anılan mevzuat değişikliği ile emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkanı sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir” diye belirtti.

– ANKARA