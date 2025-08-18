Emlak İlanlarına Dikkat Edin: Sahte Taşınmaz!

EMLAK SEKTÖRÜNDE KÂBUS HAFTALARI

Emlak sektöründe gerçekleşen aşırı fiyat artışları profesyoneller arasında büyük şikayetlere yol açıyor. Türkiye’de en sık görülen sahte taşınmaz ilanı türleri neler? Emlak ilanlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Özellikle hangi bölgelerde haksız fiyat artışları gözlemleniyor?

BİLDİRİLEN CEZALAR

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışları ve sahtecilik faaliyetlerine yönelik sürdürdüğü denetimlerde önemli ilerlemeler kaydetti. Bugüne dek 1158 emlak işletmesine toplamda 137 milyon lira idari para cezası kesildi. Elektronik ilan platformlarında sahte ve manipülatif ilanları tespit etmek için kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde, artık ilan veren kişilerin kimlik ve yetki belgeleri kontrol ediliyor.

FİYAT VE LOKASYONUN ÖNEMİ

Hürriyet’te yer alan habere göre, konut alımında dikkat edilmesi gereken önemli unsurları pek çok uzman sıraladı. Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Özden Çelik, fiyatın alım kararı üzerinde belirleyici bir etken olduğunu vurgularken, lokasyon ve konum gibi unsurların da fiyatla paralel değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Alıcıların yalnızca ilan fiyatını değil, aynı zamanda bina yaşı ve ilanı veren kişinin geçmişi gibi unsurlara da dikkat etmeleri gerektiğini belirten Özden, İstanbul’un yüksek öğrenci nüfusu ve önemli bir iş merkezi olması sebebiyle kiralık konut talebinin artığını ifade ediyor. Ancak Çimen, fiyat artışlarının tek sebebinin bu olmadığını, bazı kişi ve kuruluşların piyasada arzı kısıtlayarak ‘stoklama’ yöntemiyle fiyatları yapay olarak artırmasının da etkili olduğunu aktarıyor.

SAHTE İLANLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gayrimenkul uzmanı Emir Pakkan, “Bölgedeki emsallerin çok altında fiyatlar, belirsiz ya da eksik adres bilgisi, tek bir görsel kullanılması, aşırı kaliteli fakat boş daire fotoğrafları gibi unsurlar, sahte veya manipülatif ilanların göstergeleridir” diyerek potansiyel alıcıları uyarıyor.

Kapora dolandırıcılığına dair sıkça karşılaşılan yöntemleri de vurgulayan Pakkan, dolandırıcıların genellikle piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarla, ‘acil’, ‘sadece bugün kaparo’ ya da ‘taşınma sebebiyle’ gibi bahanelerle ilan verdiklerini belirtiyor. Ciddi alıcı gibi davranan kişilerden hızlıca kapora talep ettiklerini söyleyen Pakkan, ev görülmeden para gönderilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor ve “Gerçek bir evi görmeden ve resmi sözleşme olmadan kapora ödememek gerekiyor” diyerek tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.