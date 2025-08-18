Emlak İlanlarında Sahtecilikten Korunma Yöntemleri

Emlak sektöründeki yüksek fiyat artışlarından şikayet eden profesyoneller, Türkiye’deki taşınmaz ilanlarında en sık karşılaşılan sahtecilik türlerine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, emlak ilanlarında hangi unsurlara dikkat edilmesi gerektiği ve haksız fiyat artışlarının en fazla olduğu bölgeler araştırılıyor.

CEZA UYGULAMALARI VE DENETİMLER

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarındaki sahtecilik ve haksız fiyat artışlarına karşı gerçekleştirdiği denetimlerde kayda değer bir ilerleme kaydetti. Bakanlık, bugüne kadar 1158 emlak işletmesine toplamda 137 milyon lira idari para cezası uyguladı. Elektronik ilan platformlarında sahte ve yanıltıcı ilanları tespit etmeyi amaçlayan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde, artık ilan verenlerin kimlik ve yetki belgeleri kontrol ediliyor.

PİYASADA FİYAT ARTIRAN UNSURLAR

Hürriyet’te yer alan habere göre, konut alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar uzmanlar tarafından belirtiliyor. Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Özden Çelik, fiyatın alım kararında en önemli etken olduğunu ifade ediyor. Lokasyon ve konum gibi unsurların da mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Çelik, alıcıların sadece ilan fiyatına değil, aynı zamanda bina yaşı ve ilanı veren kişinin geçmiş profiline de dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. İstanbul’daki fiyat manipülasyonlarına da değinen Özden, “Yıllık 500 binin üzerinde üniversite öğrencisi İstanbul’a geliyor. Bu durum kira talebinin artmasına neden oluyor. Bunun yanında iş arayan insanların yoğun göçü de fiyatları yükseltiyor” diyor. Ancak fiyat artışlarının nedenleri bununla sınırlı değil. Çimen, bazı kişi ve kurumların arzı kısıtlayarak ‘stoklama’ yöntemiyle fiyatları artırdığını belirtiyor.

Gayrimenkul uzmanı Emir Pakkan, sahte veya manipülatif ilanların açıkça belirtişimlerini şöyle sıralıyor: “Bölgedeki emsallerin çok altında fiyatlar, belirsiz ya da eksik adres bilgisi, tek bir görsel kullanılması, aşırı kaliteli fakat boş daire fotoğrafları, metrekare, kat, bina yaşı gibi teknik bilgilerde tutarsızlıklar, ilanlarda verilen telefon numarasının farklı bölge koduna ait olması gibi işaretler, sahte veya manipülatif ilanların göstergesidir.” Ayrıca kapora dolandırıcılığı hakkında da önemli bilgiler veriyor: “Dolandırıcılar, piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarla, ‘acil’, ‘sadece bugün kaparo’ ya da ‘taşınma sebebiyle’ gibi bahanelerle ilan açıyor. Telefonla ciddi alıcıymış gibi davranan herkesten, ev başkasına kaptırmamak için hemen kapora talep ediyorlar.”

Pakkan, bu tür durumlarda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor: “Gerçek bir evi görmeden ve resmi sözleşme olmadan asla kapora gönderilmemeli. Çünkü bu tür ödemelerin çoğunun geri alınması mümkün olmuyor” diye uyarıyor.