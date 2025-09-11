Emlak Katılım Sistemi, Faizsiz Finansman Sağlıyor

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM’UN AÇIKLAMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası güvencesi altında faizsiz ev, işyeri ve araç alım programının ayrıntılarını duyurdu. Bakan Kurum, “Her şeyden önce bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Bu sistemde, öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak” şeklinde bilgi verdi.

FAİZSİZ ALIM İMKANI

Bakan Kurum, İstanbul’daki bir etkinlikte 81 ilde uygulanacak Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı güvencesinin detaylarını sundu. Kurum, “Bugün, burada devlet güvencesi olan faizsiz çözümler sunarak insanımızı ev, araba ve işyeri hayallerine ulaştıracak çok güçlü bir adım atıyoruz. Uzun dönemli bir çalışmanın ürünü olan emlak, katılım, tasarruf, finansman sistemimizi aziz milletimize kazandırıyoruz” diye belirtti. Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri 1 milyon 704 bin sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara modern yaşam alanları sunduklarını dile getirdi. Ayrıca yıl sonuna kadar 280 bin konutun daha tamamlanacağını ifade etti.

İMAR HAKKI AKTARIMI UYGULAMASI

Bakan Kurum, şehirlerin yeniden inşa edildiğini ve “İmar Hakkı Aktarımı” uygulamasıyla vatandaşların arazilerindeki yapılaşma haklarını başka alanlarda kullanmalarına olanak sağladıklarını aktardı. Böylece, kamu yatırımları da hayata geçirilebilecek. Kurum, “Geçtiğimiz ay İstanbul’da Gayrimenkul Yatırım Sertifikası’nı milletimizin istifadesine sunduk ve bu sayede küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı sağladık” diyerek yeni sistemin kapsamına dair bilgi verdi.

ÇİFTE MODEL SUNULUYOR

Bakan Kurum, yeni sistemde vatandaşlara iki finansman modeli sunacaklarını belirtti. Birinci modelde noter huzurunda çekiliş yöntemiyle katılımcılara finansman desteği sağlanacak. İkinci model ise müşteri bazlı tasarruf finansman modeli olup, tarihleri katılımcının kendisinin belirlemesine dair bir sistem içeriyor. Her iki modelde de Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı, belirli bir birikim sonrası kalan tutarı karşılayacak.

DEVLET GÜVENCELİ KAMPANYALAR

Bakan Kurum, TOKİ ile Emlak Konut Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülecek projelerle vatandaşlara faizsiz konut edinme imkanı tanınacağını vurguladı. Devletin geliştirdiği sistemin getireceği kolaylıklarla birlikte vatandaşların refahını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Kurum, “Bu yolda geliştirdiğimiz tüm projelerimizi milletimize sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.