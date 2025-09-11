Emlak Katılım Tasarruf Finansman Lansmanı Gerçekleşti

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ LANSMANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde uygulanacak faizsiz ev, iş yeri ve araç satın alma sistemi olan “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi”nin tanıtımına katıldı. Türkiye’nin kamu bankalarından Emlak Katılım’ın iştiraki olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., tasarruf finansman sektöründe kamu bankası olarak ilk defa yer alıyor. İstanbul’daki lansman programında konuşan Bakan Kurum, “Bugün burada; devlet güvencesi olan, faizsiz çözümler sunarak; insanımızı ev, araba ve iş yeri hayallerine ulaştıracak çok güçlü bir adım atıyoruz” dedi.

KAMU BANKASINDAN FAİZSİZ ÇÖZÜMLER

Bakan Kurum, vatandaşlara sunulan yeni sistem hakkında detaylar verdi. “Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Katılımcılar, kendi bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yapacaklar” diye ekledi. Vatandaşlar, Emlak Katılım şubelerine giderek faizsiz finansman modeli ile istedikleri ev, araç veya iş yerinin aylık taksit miktarını belirleyebilecekler. İki farklı model sunulacak: Birinci modelde, çekiliş sistemi ile katılımcılara finansman desteği sağlanacak. İkinci modelde ise müşteri, teslimat tarihini kendi belirleyecek.

SOSYAL KONUT PROJELERİ VE DESTEKLER

Bakan Kurum, bugüne kadar tamamlanan sosyal konut projelerine de değinerek, “Tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Yıl sonuna kadar 280 bin konutun inşasını tamamlayıp vatandaşımıza teslim edeceğiz” açıklamasında bulundu. Devletin, doğal afetler karşısında da vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Asrın felaketiyle hep birlikte sarsıldık ama asla çalışmalarımızın hızını kesmedik” dedi.

YENİ DÜZENLEMELER VE EMLAK KATILIM’IN ROLÜ

Bakan Kurum, “Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği” ile uzun yıllardır süren sorunları çözdüklerini belirtti. Bu düzenleme ile “İmar Hakkı Aktarımı” getirerek vatandaşların kullanamadığı imar haklarını başka bir alanda kullanmalarına imkan tanıdıklarını söyledi. Programda konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Emlak Katılım’ın şehircilik alanında önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

EMLAK KATILIM’IN HEDEFLERİ

Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök ise, tasarruf finansman sisteminin halk için önemli bir adım olduğunu belirtti. Gök, “Faizsiz, güvenilir ve sürdürülebilir finansman modeliyle vatandaşlarımızın yanındayız” dedi. Bu adım ile Türkiye’nin tasarruf finansman alanındaki geleceği için sağlam bir teminat oluşturduklarını ifade etti.