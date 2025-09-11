Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemine Faiz Yoktur

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANS MANİFESTOSU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu sistemde kesinlikle faiz olmadığını ve devlet güvencesinin bulunduğunu vurgulayarak, “Bu sistemde, öncelikle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak.” dedi. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi, Beyoğlu’nda düzenlenen bir programla tanıtıldı. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, millete bu sistemi kazandırmaktan duyduğu mutluluğu ve heyecanı paylaştı.

VATANDAŞIN HAYALLERİNE KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞMALAR

Bakan Kurum, Türkiye’nin son çeyrek asırda milletin en iyi koşullarda yaşaması için sürekli çaba gösterdiklerini ve yenilikçi projeler ürettiklerini belirtti. Ailelerin güzel evlerde çocuklarını büyütmesi, esnafın kira derdi olmadan iş yeri sahibi olması gibi konuların önemine değinen Kurum, “Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ederek yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşın güvenli yaşam alanlarına kavuşturulmasının mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

YENİ DÜZENLEMELER VE FIRSATLAR

Deprem, sel ve yangın gibi afetlerle başa çıkma gerekliliğinin altını çizen Bakan Kurum, Malatya’da depremzedelere 300 bininci konutun teslim edildiğini, yıl sonuna kadar tüm konutların yapımını tamamlayacaklarını belirtti. Bakan Kurum, Türkiye’de bir kamu bankasının tasarruf finansman sektöründe yer alacağını kaydederek, “Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, vatandaşlarımızın uzun zamandır süren sorunlarına neşter vurduk.” dedi. Bu değişiklikle kamu hizmet alanında kalan arazisi olan vatandaşların imar hakkı aktarımını sağladıklarını ifade etti.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANS KİLO TAHDİTİ

Bakan Kurum, “Gayrimenkul Yatırım Sertifikası” sunumunun ardından, vatandaşların ev, iş yeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak olan “Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi”ni tanıttı. “Bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır.” diyen Kurum, iki model sunacaklarını belirtti. İlk model, çekiliş sistemi ile destek sağlarken, ikinci modelde ise müşterinin istediği tarih üzerinden işlem yapabilme olanağı sunulacak. Her iki modelde de Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.

PROGRAMIN DETAYLARI VE KATILIMCILAR

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ’nin ilk reklam filmi gösterildi. Etkinliğe BDDK Başkanı, Emlak Katılım Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi gibi birçok önemli isim katıldı. Konuşmaların ardından hediye takdimi yapıldı ve program katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.