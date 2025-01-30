Emlak Konut 2024 Sonuçlarını ve 2025 Hedeflerini Açıkladı

EMLAK KONUT’UN SATIŞ SONUÇLARI VE 2025 HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2024 yılı satış sonuçlarını ve 2025 stratejik hedeflerini duyurdu. Genel Müdür Yasir Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıda 2024 yılı içinde 86 ihale düzenlendiği, ayrıca toplam 5 bin 620 bağımsız bölümün satışıyla 51 milyar TL’lik ön satış ve arsa satışı geliri elde edildiği belirtildi. Emlak Konut, 2025 stratejik hedefleri doğrultusunda aktif büyüklüğünü 245 milyar TL’ye, yıllık kârını 12 milyar TL’ye ve ön satış gelirlerini 75 milyar TL’ye çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde ‘Emlak Konut Global’ markasıyla ilk aşamada 1000 bağımsız birim inşa edilmesi hedefleniyor.

GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS VE HAZIRLIK

Toplantıda şirketin gelecekteki planları ve başarıları ele alındı. Yılmaz, açılış konuşmasında Emlak Konut’un 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladığını belirterek “Açıklanan son finansal verilerimize göre, aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Bu önemli başarı, devam eden projelerimizde uyguladığımız etkin maliyet optimizasyonu ve gösterdiğimiz güçlü ön satış performansı sayesinde elde edilmiştir.” dedi. Özellikle yılın son aylarındaki konut satış artışının sektördeki güçlü talebi gösterdiğini ifade etti.

SEKTÖRE YENİ BİR DÖNEM

Yılmaz, 2024 Kasım ayı Merkez Bankası ‘Parasal Gelişmeler Raporu’na dikkat çekerek, finansal piyasalardaki hareketliliğin arttığını kaydetti. “Toplam para arzı, yüzde 40,9’luk bir artışla 18 trilyon lirayı aşarak harcama potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Vadeli ve vadesiz mevduatlardaki artışlar, piyasada düzenli para akışının sürdüğünü gösteriyor.” diye konuştu. 2025 yılında beklenen faiz düşüşlerinin gayrimenkul yatırımlarını güvenli bir liman haline getireceği öngörülüyor.

KÜRESEL YATIRIM PLANI VE GİBİ İŞLEMLER

“2025 yılında Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) ve proje bazlı GYF’ler gibi finansal enstrümanlarla aktif büyüklüğümüzü ve gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz.” diyen Yılmaz, Emlak Konut Global ile uluslararası arenada yer alacaklarını vurguladı. Emlak Konut GYO, kentsel dönüşüm projelerinde lider olmayı hedefliyor. Ayrıca, EKA’nın yerlilik oranını yüzde 95’e çıkararak uluslararası pazarda etkili olma amacında olduğu belirtiliyor.

BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI İLE HIZLI BÜYÜME

Toplantıda 2024 yılında 86 ihale gerçekleştirilerek 5 bin 620 bağımsız bölüm satıldığı ve arsa geliştirme çalışmaları sonucunda 5 milyon metrekarelik arsa stoğuna ulaşıldığı açıklandı. Emlak Konut’un ihale edilmemiş arsa stoğunun ekspertiz değerinin ise 58 milyar 200 milyon TL olduğu belirtildi. Şirket, bu yıl yaklaşık 4 bin bağımsız bölümün teslimatını gerçekleştirdi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA YENİ PROJE HEDEFLERİ

Uluslararası büyüme vizyonu çerçevesinde, Suudi Arabistan’da ‘Emlak Konut Global’ markasıyla bir şirket kurulduğu ve Riyad’da 1000 bağımsız birim inşası hedeflendiği açıklandı. Emlak Konut’un deprem bölgesi ve kentsel dönüşüm projeleri konusundaki çalışmaları da dikkat çekti; 6 adet kentsel dönüşüm ve 57 adet deprem bölgesi odaklı ihale gerçekleştirildiği bildirildi.

2025 YILI STRATEJİK HEDEFLERİ

Emlak Konut’un 2025 yılı hedefleri arasında deprem bölgesi projeleri, kentsel dönüşüm ve anahtar teslim projeleri yer alıyor. 102 bin bağımsız bölüm teslim edilmesi planlanıyor. Toplantıda, Emlak Konut’un arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı projeleriyle 88 milyar 793 milyon TL’ye ulaştığı açıklanırken, Emlak Planlama Proje Yönetimi A.Ş.’nin (EPP) şirket değeri ve aktif büyüklüğü de detaylandırıldı.

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI İLE GELİR ARTIRIYOR

Emlak Konut’un, özellikle 2025 yılı için Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF), proje bazlı GYF’ler ve gayrimenkul sertifikaları gibi çeşitli finansal enstrümanları kullanarak aktif büyüklüğünü ve gelirlerini artırmayı hedeflediği açıklandı. Yeni fonların yatırım projelerini destekleyeceği ve yatırımcılara sürdürülebilir getiri sunacağı vurgulandı.