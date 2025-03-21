Emlak Konut Finale Yükseldi

Emlak Konut, Beşiktaş’ı 91-86 yenerek ING Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında finale ulaştı. Bu sonuçla Emlak Konut, pazar günü yapacakları finalde ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Edirne’deki salonda gerçekleşti ve hakemlik görevini Mehmet Serdar Ünal, Aydın Karaçam ve Barış Turgut üstlendi. Beşiktaş’ta Fagbenle 20, Alexis Peterson 19, Krasijnik 14, Winterburn 12, Özge Özışık 11, Elif Bayram 5, Pelin Gülçelik 3 ve Gizem Başaran katkı sağladı. Emlak Konut’ta ise Thomas 27, Parks 25, Ndour 16, Macaulay 14, Gamze Takmaz 3, Sehernaz Çidal 2, Berfin Sertoğlu 2 ve İnci Güçlü 2 sayı üretti.

PERİYOT DÜZENİ

1. periyotta Beşiktaş 23-19 önde kapandı. Devreye gelindiğinde Emlak Konut 42-46’lık skorla öne geçti. 3. periyotta ise Emlak Konut’un üstünlüğü 56-69’a kadar yükseldi. Maçın sonucu, Emlak Konut’un finale çıkmasıyla belirlendi.