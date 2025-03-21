Emlak Konut İlk Defa Finale Kaldı

EMLAK KONU NUN TARİHİ BAŞARISI

Edirne’de gerçekleştirilen ING Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde, Emlak Konut, Beşiktaş’ı 91-86 yenerek finalde yer almayı başardı. Emlak Konut’un başantrenörü Murat Alkaş, kulüp tarihinin ilk finaline ulaşmalarının mutluluğunu dile getirdi. Emlak Konut, finalde Çimsa ÇBK Mersin’le karşılaşacak ve şampiyonluk için mücadele edecek.

ALKAŞ’TAN MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Maç sonunda konuşan Alkaş, “Evet öne geçtik, büyük bölümünü de önde geçirdik. Fakat faul problemleri bizi çok bozdu. Maçın sonunda zorlandık ama müthiş karakter koydu oyuncularım bugün. Gerçekten Beşiktaş çok iyi bir takım. Onlara karşı müthiş oynadılar. Kulüp tarihinde ilk defa finale kaldık. Pazar günü burada final oynayacağız, çok mutluyuz. Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum, gerçekten bizim için bu çok değerli. Umarım pazar günü de aynı şekilde sahaya çıkarak, güzel mücadele ederiz. Oradan da kazanarak ayrılırız” dedi.

BASKETBOLCULARDAN HEDEF BELLİ

Emlak Konut oyuncusu Berfin Sertoğlu ise, kazandıkları için duydukları mutluluğu paylaştı. Sertoğlu, “Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Son periyotta gerçekten biraz zorlandık ama takım olarak bütün karakterimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İnşallah pazar günü olan maçı da kazanacağız. Kupayı gerçekten istiyoruz” şeklinde konuştu. Takım, şampiyonluk hedefiyle pazar günkü maça hazırlığını sürdürmeye devam ediyor.