Emlak Konut’tan Yeni Konut Projeleri Kampanyası

EMLAK KONUT YENİ KAMPANYALARLA KONUT SATIŞINI ARTIRIYOR

Emlak Konut’un kendi projeleri ve özel sektör iş birlikleriyle geliştirilen projeler sayesinde binlerce konut uygun koşullarda satışa sunuluyor. Orta ve orta üstü gelir grubuna hitap eden bu kampanya, özellikle yüksek faiz oranları ve peşinat şartları nedeniyle konut sahibi olma konusunda zorluk çeken kesimlere yönelik hazırlanıyor. Mevcut durumda bankalarda en düşük konut kredisi faizi %2,79 seviyesindeyken, bu kampanya ile birlikte bu oran %1,50’ye kadar düşebiliyor.

KAMPANYA KAPSAMINDA GENCİKLİK RÜZGARI

Kampanya yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacak. Emlak Konut ve özel sektör iş birliği ile geliştirilen projeler Türkiye genelinde birçok ilde uygulanmaya başlanacak. Bu kapsamda, daha fazla kişinin uygun fiyatlarla konut sahibi olması hedefleniyor. Bu detaylar, konut yatırımı yapmayı planlayanlar için önemli bir fırsat sunabiliyor.