Emlak Ofislerine ‘E’ Tabelası Gelecek

Emlak sektöründe önemli bir değişim yaşanıyor. Emlak sektörünün kurumsallaşmasına yönelik adım olarak, yetkili ofislerin girişlerinde “E” harfi ile işaretlenmiş tabelaların bulundurulması zorunluluğu getiriliyor. Uygulamanın detaylarını paylaşan Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB), bu değişikliğin Ramazan Bayramı sonrası hayata geçeceğini bildirdi.

KURUMSALLIK İÇİN YENİ ADIM

Emlak sektöründe kurumsallığı artırma amaçlı olarak başlatılan uygulama, eczane ve veteriner gibi kurumsal yapıları örnek alıyor. TEDB Başkanı Akçam, Türkiye genelinde 142 bin emlak danışmanı olduğunu ve bunlardan 8 bin 500’ünün Ankara’da bulunduğunu belirtti. Akçam, “Sektörde kurumsallığı artırmak için ‘E’ tabela uygulamasını Ramazan Bayramı’ndan sonra başlatacağız.” ifadesini kullandı. İlk aşamada Ankara’nın pilot bölge olarak seçileceğini ve ardından uygulamanın Türkiye geneline yayılacağını vurguladı.

Sahte emlakçılığın önüne geçmek için yeni önlemler de alındığını açıklayan Akçam, tabelanın alt köşesinde taşınmaz ticaret yetki numarasının yer alacağını söyledi. Ayrıca, tabelalarda emlak danışmanının bilgilerini içeren bir QR kodunun bulunacağını da sözlerine ekledi. QR kodu ile vatandaşlar Ticaret Bakanlığı’nın sayfasına yönlendirilerek emlakçı hakkında detaylı bilgi edinecek. Akçam, “Bu uygulama ile sorunlu işlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Taşınmaz ticaret yetki belgesinin önemi üzerinde duran Akçam, bu belgeyi almak isteyenlerin staj süresi konusunda belirli kriterlere uyması gerektiğini belirtti. Ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu olanların en az 6 ay, diğerlerinin ise en az 12 ay staj yapmaları gerekiyor. Staj bitiminde vergi levhası alarak oda kaydının yapılmasının gerektiğini de ifade eden Akçam, “Seviye 5 dediğimiz mesleki yeterlilik belgesi ve çevrimiçi eğitimin tamamlanması gerekiyor.” dedi. Ayrıca, emlak danışmanlarıyla çalışan sözleşmeli personelin yetki belgesi alma zorunluluğu olmadığını da ekledi.

TABELA TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Ticaret Bakanlığı’ndan taşınmaz ticaret yetki belgesi alan emlak danışmanlarının ofis girişlerine asacakları tabelalar 50×50 cm boyutunda olacak. Tabelanın etrafında kırmızı bir çerçeve yer alıyor ve bu çerçevenin içerisinde kırmızı ev görseli üzerinde beyaz “E” harfi bulunuyor. Bu tasarım, sektördeki kurumsallığın simgesi olarak kullanılıyor.