Emlak Sektörü, TEDB Altında Birleşti

BALIKESİR’DE GÜÇ BİRLEŞTİRİYORLAR

Balıkesir’de emlak ve gayrimenkul sektörü, Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) çatısı altında bir araya gelerek güçlerini birleştiriyor. TEDB Balıkesir Başkanı Halil Torun, Balıkesir Şubesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, birliklerinin hızla gelişerek Balıkesir’de 222 üyeye ulaştığını ifade etti. Emlak sektöründeki çalışanların dayanışmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Torun, “Emlak sektörüyle ilgili bir yasamız olsun istiyoruz. Genel başkanımız Hakan Akçam’la birlikte Ankara’da yasa için bütün mücadelemizi veriyoruz” sözlerini kullandı.

Torun, Kovid-19 pandemisi ve depremlerin insanların müstakil yaşama yönelimini artırdığını dile getirerek, “Biz emlak sektörü olarak çok fazla zorluk çektik. Maalesef güven noktasında zafiyetlerin de oluştuğunu gördük. Artık her şey değişiyor. Türkiye’de dijitalleşme, siteler, tapu, ilanlarla ilgili birçok şeyin değiştiğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı. Zorluklar yaşayan emlak sektörünün TEDB bünyesinde birleştiğini belirten Torun, ilçelerde örgütlenmeler oluşturduklarını ve üye sayısının her geçen gün arttığını vurguladı. Meslekleriyle ilgili ön yargıların kırılması ve gelişim için böyle bir birliğe ihtiyaç olduğunu aktardı.

Son zamanlarda daha fazla tarla ve arsa talebinin yanı sıra tiny house, bungalov ve prefabrik yaşam alanlarının da cazip hale geldiğini belirten Torun, köylerde yaşamanın artık kaliteli bir yaşam biçimi olarak algılandığını ifade etti. Balıkesir’in geniş kırsal coğrafyasının bu tip yaşam alanlarının artmasına katkı sağladığını belirten Torun, şehir merkezine sadece 10 dakika mesafede kırsal yaşama ulaşmanın mümkün olduğunu söyledi. İzmir ve Bursa’nın yakınlığı, İstanbul’daki hava alanlarına 2,5 saatte erişim imkanı, 1915 Çanakkale Köprüsü ve hızlı tren projeleri ile Balıkesir’in değerinin artacağını vurguladı. “Balıkesir’de müstakil yaşam anlamında insanlara sunabileceğimiz çok ciddi alternatiflerimiz var” diye ekledi. Programda, TEDB Balıkesir Başkanvekili Behram Yılmaz, Başkan Yardımcısı Cüneyt Durmaz ve diğer üyeler de yer aldı.