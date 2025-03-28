Emlak Sektöründe ‘E’ Tabela Uygulaması Başlıyor

EMLAK SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Emlakçılar için yeni bir dönem başlıyor. Emlak sektörünün kurumsallaşması adına yetkili ofislerde artık “E” harfi bulunan tabela kullanılacak. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB), uygulamanın bayram tatili sonrasında hayata geçirileceğini duyurdu.

KURUMSAL YAPIYI ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

Eczane ve veterinerlerin sahip olduğu kurumsal yapıya dikkat çeken Akçam, “Ankara’da 8 bin 500, Türkiye genelinde 142 bin emlak danışmanı var.” dedi. Akçam, sektördeki kurumsallığı artırmak için “E” tabela uygulamasını Ramazan Bayramı’ndan sonra başlatacaklarını belirtti. Ayrıca, Ankara’nın bu uygulama için pilot bölge olacağını ve zamanla Türkiye geneline yayımlanacağını aktardı. “Sorumlu emlak danışmanımız, Ticaret Bakanlığı’ndan taşınmaz ticaret yetki belgesi alan emlak danışmanlarının ofislerinin girişlerine tabelayı asacağız. Tabelanın zorunlu olması için Ticaret Bakanlığına talepte bulunduk.” ifadesini kullandı.

SAHTECİLİĞE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

Akçam, sahteciliğe karşı önlemler aldıklarının altını çizerek, “Tabelanın alt köşesinde taşınmaz ticaret yetki numarası yazacak. Ayrıca, tabelada emlak danışmanına ait bilgilerin yer aldığı QR kodu bulunacak. Vatandaşlar, QR kodunu okuttuklarında Ticaret Bakanlığının sayfasına yönlendirilecek ve emlakçıyla ilgili bilgilere ulaşabilecek. Emlak sektöründe birçok olumsuz iş duyuyoruz. Bu uygulamayla sorunlu ve sıkıntılı işlerin önüne geçeceğiz. Art niyetli kişilerin tamamen meslek dışına çıkarılmasını istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Akçam, taşınmaz ticaret yetki belgesinin önemine değinerek, belgesi almak isteyenlerin ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu olmaları durumunda en az 6 ay, diğerlerinin ise en az 12 ay staj yapmaları gerektiğini aktardı. “Stajı bitirenlerin vergi levhası alarak oda kaydı oluşturma zorunluluğu var. Ayrıca, seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi ve çevrimiçi eğitimi de tamamlamalılar. Bu kriterlere uyanlar, Ticaret Bakanlığının internet sayfasından başvuru yaparak taşınmaz ticaret yetki belgesi alabilecekler.” dedi. Akçam, emlak danışmanlarıyla çalışan sözleşmeli personelin yetki belgesi alma zorunluluğu olmadığını ekledi.

TABELA TASARIMININ DETAYLARI

Ticaret Bakanlığından taşınmaz ticaret yetki belgesi alan emlak danışmanlarının ofislerinin girişlerine asılacak tabelalar, 50×50 ölçüsünde bir tasarıma sahip olacak. Tabelanın etrafında kırmızı çerçeve yer alırken, kırmızı ev görselinin üzerinde beyaz “E” harfi bulunuyor.