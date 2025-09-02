Emlak Vergileri Artışları İlgi Çekiyor

EMLAK RAYİÇ BEDEL VE VERGİLERDEKİ ARTIŞLAR BELİRGİNLEŞİYOR

Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen emlak rayiç bedel ve vergi artışları netleşmeye başladı. 2026-2029 dönemi için geçerli olacak yeni birim değerler, özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenden çok daha fazla artışlar içeriyor. İstanbul’un bazı bölgelerinde rayiç bedel ve emlak vergileri ortalama 10-15 kat artarken, Başakşehir’in belirli bölgelerinde bu artış oranı yüzde 5000’i bulabiliyor. Kamuda tartışmalara yol açan bu durum sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, yazılı bir açıklama yaptı.

VATANDAŞI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ

Demir, 2026 yılında yürürlüğe girecek olan emlak vergilerinde vatandaşların mağdur olmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sürecin dikkatle takip edildiğini vurgulayan Demir, “Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİMLER SÜRECİ TAKİP EDİYOR

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu sürecin en ince ayrıntısına kadar takip edildiğini belirtti. Tüm Türkiye’deki rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaş üzerindeki etkilerini titizlikle incelediklerini ifade etti. “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir” diyerek AK Parti’nin belediyecilik anlayışını tanımladı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE AÇIKLAMASI

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, emlak vergileriyle ilgili iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Merkez, resmi internet sayfasında, ’emlak vergilerine’ dair kamuoyunu yanıltıcı paylaşımların yapıldığını vurguladı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında ’emlak vergilerine’ ilişkin kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına aşağıdaki açıklamanın paylaşılması gereği hasıl olmuştur: 1986 yılından bu yana emlak vergileri belediyelerin geliridir. Bu vergilerden genel bütçeye herhangi bir pay alınmamaktadır” denildi. Emlak vergisi değişimlerinin belediyeler nezdinde oluşturulan Arsa Takdir Komisyonları tarafından yapılan değer takdir işlemlerinden kaynaklandığı belirtildi. “Emlak vergisi; arsa metrekare birim değerleri ve inşaat maliyet bedelleri esas alınarak hesaplanmaktadır. Arsa metrekare birim değerleri, belediyelerdeki Arsa Takdir Komisyonları tarafından belirlenmektedir. Kamuoyunun emlak vergisi ile ilgili yapılan yanlış bilgilendirmelere itibar etmemesi önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.