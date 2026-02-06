Emlak Vergileri Üç Katına Çıktı: Sahibinden Beklenmedik Miktarlar

Yeni yıl ile birlikte emlak vergilerindeki düzenlemeler sonrasında rayiç değerlerde artış meydana geldi. İstanbul gibi pek çok büyükşehirde mülk sahipleri belediye üzerinden yaptıkları borç sorgulamalarında yüksek tutarlarla karşılaşıyor.

VERGİLER ÜÇ KATINA ÇIKTI

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak vergi değeri bir önceki yıla göre üç kat artırıldı. Geçen yıl 3.300 TL ödeyen bir kişi bu yıl 9.900 TL ödüyor” ifadelerini kullandı. Detaylara bakıldığında, Küçükçekmece’de imara açık olmayan 748 metrekare ve 894 metrekare büyüklüğündeki iki farklı arsası bulunan bir kişi, geçen yıl 33.058 TL emlak vergisi öderken bu yıl bu tutarın 99.237 TL’ye yükseldiği görülüyor. Ayrıca bir başka örnek olarak Üsküdar’da da aynı daire için önceki yıl 3.352 TL ödeyen birinin bu yıl emlak vergisi 9.539 TL olarak belirlenmiş durumda.

ARSA SAHİPLERİ ZOR DURUMDA

Emlak vergileri konutlar için binde 1, iş yerleri için binde 2, arsa sahipleri için ise binde 3 oranında alınmakta. Büyükşehirlerde bu değerlerin iki katı üzerinden uygulama yapıldığı belirtiliyor. Bu yıl en çok zor duruma düşecek kişiler arsa sahibi olan mükellefler. İmarlı arsası bulunan kişiler, konut sahiplerine göre üç kat daha fazla vergi ödemekle karşı karşıya kalıyor. İmarsız olmasına rağmen arsasına inşaat yaptırmayan pek çok mükellefin, yüksek emlak vergileri ödemesi kaçınılmaz.

TAPU İŞLEMLERİ RİSK ALTINDA

Belediyelerin uyguladığı yüksek üst sınırlar, emlak vergilerinin rakamlarının da fazla görünmesine yol açıyor. Sonuç olarak, birçok tapu işlemi kilitlenmiş durumda. Tapuda satış yapmak istenildiği zaman, belediyedeki rayiç değerin altında bir satış beyanında bulunmak mümkün olmuyor. Üç katlık artışa rağmen bazı taşınmazların değeri, piyasa değerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu durum, 5 yıl geçmemiş taşınmazlarını satsın isteyen pek çok gayrimenkul satıcısının pazarlık sürecini olumsuz etkiliyor.

HÜKÜMETTEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Artan emlak vergi değeri nedeniyle değer artış kazancı vergisi riski, birçok mülk sahibinin satışı gerçekleştirememesine neden oluyor. Tapu işlemlerinin önündeki en büyük engel, artan emlak vergileri olarak öne çıkıyor. Hükümetin, değer barışına ilişkin bir düzenleme yapması bekleniyor. Tek seferlik beyan affı getirilmesi veya değer barışının sağlanması, tapu işlemlerindeki bu tıkanıklığı çözme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tapu harçları da makul seviyelere çekilmelidir.

EMEKLİLER VE MUAFİYETLER

Emlak vergileri, bu yıl birçok kişi için ciddi bir yük oluşturacak. Ancak, emekliler için 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken muafiyeti bulunmaktadır. Ayrıca şehit ve gazi yakınları, dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisinde istisna kapsamında yer alıyor.

ÖDEME DÖNEMİ MAYIS VE KASIM

Bu artışların fark edileceği dönem ise mayıs ayı olacak. Emlak vergisi ödemeleri iki taksit halinde gerçekleştirilmekte; ilk taksit mayıs, ikinci taksit ise kasım ayında ödeniyor. Gayrimenkulünü satmayı planlayan mükellefler, yüksek emlak vergileri hakkında bilgi sahibi olduklarında, tapuda rayiç değer yazısı almak için başvurduklarında karşılaştıkları yükümlülükleri zahmetli bir süreç haline getirebiliyor. Örneğin, geçen yıl toplamda 8 bin TL emlak vergisi ödemiş bir kişi, bu yıl 24 bin TL civarında bir ödemeyle karşılaşacak.