Emlak Vergileri Yükseliyor! AK Parti Açıklama Yaptı

EMLAK VERGİSİ YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Dört yılda bir belirlenen emlak rayiç bedelleri ile yeni emlak vergisi dönemi başlıyor. İstanbul’un bazı bölgelerinde rayiç bedel ve emlak vergileri ortalama 10-15 kat artış gösteriyor. Başakşehir’in bazı mahallelerinde ise artış yüzde 5000’i bulabiliyor. Bu artışların fahiş olduğunu düşünen vatandaşlar, en geç 8 Eylül 2025 tarihine kadar dava açarak itiraz edebiliyor. Milyonlarca kişiyi etkileyen emlak rayiç bedel ve vergi artışları netlik kazanmaya başladı. 2026-2029 dönemine ilişkin geçerli olacak yeni birim değerler, özellikle büyükşehirler ve turizm bölgelerinde beklenenden çok daha yüksek artışlar içeriyor. Bu düzenleme, Türkiye genelindeki konut ve iş yerlerini etkiliyor.

KİRA ARTIRIMLARINA ETKİSİ OLACAK

Artış, sadece emlak vergisini değil, taşınmaz kültür varlıkları katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisi gibi yedi farklı kalemi de doğrudan etkiliyor. Sonuç olarak, bu durum dolaylı yoldan kira fiyatlarını, konut satış bedellerini ve inşaat maliyetlerini artıracak. İtiraz etmek isteyenler için 30 günlük dava açma süresi, adli tatile denk geldiği için uzatıldı. İtiraz için son tarih 8 Eylül 2025. Ayrıca, açılan davalarda alınan iptaller, aynı mahalledeki tüm mükellefler için geçerli olacak. Bu nedenle, belediyeye başvurarak itiraz yapmak, dava açma süresini durdurmuyor. Mağduriyet yaşayanların doğrudan vergi mahkemelerine başvurmaları öneriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Serkan Ekici, “Emlak vergisi matrahını oluşturan rayiç bedellerdeki güncellemeler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ve ekonomik dinamikleri yansıtmayı hedefleyen idari bir uygulama. Vergi mükellefleri, kendi taşınmazlarına ilişkin somut delilleriyle (emsal kıyaslama, eksik bildirim, maddi hata vb.) başvurarak idari itiraz ve yargı yoluyla hak arayışında bulunabiliyor. Sürecin sağlıklı işlemesi için vatandaşların tebligatlardaki rayiç bedeli dikkatle incelemeleri ve hukuki süreçleri takip etmeleri önemlidir.” dedi.

Yeni düzenleme ile Şişli’de prestijli semtlerde rekor artışlar dikkat çekiyor. Teşvikiye Caddesi’nde metrekare birim değeri 46 bin TL’den 420 bin TL’ye çıkarak yüzde 803 artışı gösteriyor. Abide-i Hürriyet Caddesi’nde yüzde 678, Valikonağı Caddesi’nde ise yüzde 403 artış kaydediliyor. Bu artışlar, yalnızca emlak vergisini değil; tapu, damga ve veraset vergilerini de etkiliyor. 2026 yılında büyükşehirlerdeki emlak vergisi, geçen yıl ödenen vergi üzerinden 20 kat artışla hesaplandığında, sıradan apartman dairelerinin ‘Değerli Konut Vergisi’ kapsamına girme ihtimali oldukça yüksek.

İstanbul genelinde en dikkat çekici artışlar Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir’de yaşanıyor. Cengiz Sokak’ta 4 bin TL olan metrekare birim değeri 60 bin TL’ye çıkarak yüzde 1400 artış görülüyor. Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde metrekare birim değeri 475 TL’den 9.670 TL’ye yükseliyor ki bu da yüzde 1934 artış anlamına geliyor. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde değer 1.134 TL’den 65.000 TL’ye çıkarak yüzde 5.637 oranında devasa bir artış demektir. Maltepe’de ise Atatürk Caddesi’nde yüzde 642, Süreyyapaşa Caddesi’nde yüzde 692 oranında artış yaşanıyor.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, emlak vergisi tartışmaları hakkında açıklama yaptı. Demir, “İnsanlarımızın endişelerinin farkındayız. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz.” dedi. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Arsa rayiç bedelleri, dört yılda bir belediyelerin bünyesinde toplanan takdir komisyonları tarafından belirleniyor. İzleyen üç yılda ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış sağlanıyor. Arsa rayiç bedelindeki artışlar, emlak vergisine doğrudan yansıtılıyor. Eğer rayiç bedel yüzde 100 artıyorsa, ödenecek emlak vergisi de yüzde 100 yükseliyor. Emlak vergisi bir önceki yılın kazancına göre belirleniyor ve bu yıl 5.000 TL emlak vergisi ödeyen bir mükellef, rayiç bedel yüzde 300 arttıysa 20.000 TL, yüzde 500 arttıysa 30.000 TL ödeme yapacak. Ödemeler ise 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.