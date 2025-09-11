Emlak Vergisi Artacak, Düzenleme Geliyor

EMLAK VERGİLERİNDEKİ ARTISININ SEBEBİ

Bina rayiç bedellerindeki %500’e varan artış, emlak vergilerinde de artışa yol açacak. Özellikle büyük şehirlerin bazı bölgelerinde artış oranı %1400’e kadar çıkabiliyor. Rayiç bedellerindeki bu beklenmeyen yükselişe karşı tepkiler artınca, hükümet fahiş artışların önüne geçmek için yeni düzenleme yapma hazırlığında.

DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emlak vergisine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve yeni düzenlemenin Meclis açıldığında gündeme geleceğini duyurdu. Yılmaz, TRT Haber’de yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu konuda partimizin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, ilgili bakanlıklarımız, grubumuz, ortak bir çalışma sürdürüyor.” Yılmaz, emlak vergilerine ilişkin yapılan çalışmaları değerlendirirken, “Bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN VE DENGE HEDEFİ

Yılmaz, fahiş artışlar ve farklılaşan artışlar üzerine vatandaşların şikayetlerinin dikkate alındığının altını çizdi. “Dolayısıyla bu dengeyi bu düzenlemeyle sağlamayı öngörüyoruz.” diyen Yılmaz, yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğinin de önemli olduğunu belirtti. Yeni düzenlemelerle hem yerel yönetimlerin finansmanı hem de vatandaşların haksız fiyatlarla karşılaşmaması hedefleniyor.

ALTERNATİF FORMÜLLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis Grubu, konuyla bağlantılı alternatif formüller üzerinde çalışıyor. Masadaki seçeneklerden biri, rayiç bedelin komisyonlarla belirlenmesi yerine, her yıl sabit oranlarla otomatik güncellenmesi. Olağan piyasa şartlarında otomatik artış uygulanırken, olağanüstü durumlarda komisyonların rayiç bedeli tespit etmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyla ilgili talimat verirken, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Vatandaşımıza yük değil, nefes aldıran bir belediyecilik anlayışındayız.” ifadelerini kullandı.