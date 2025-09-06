Emlak Vergisi Artışı Üzerine Çalışma Başlatıldı

Emlak vergisindeki ciddi artışlar sonrası vatandaşların tepkileri üzerine AK Parti harekete geçti. Bazı ilçelerdeki vergilerde görülen 36 katlık artışlar yoğun eleştirilere sebep oldu ve parti içerisinde bu konuya dair kapsamlı bir düzenleme çalışması başlatıldı.

ÇALIŞMA GRUPLARI DEVREDE

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis Grubu, söz konusu konuda alternatif çözümler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Masada yer alan önerilerden biri, rayiç bedelin komisyonlar tarafından belirlenmesi yerine, her yıl sabit oranlarla otomatik olarak güncellenmesi. Olağan piyasa şartlarında otomatik artış uygulanırken, olağanüstü dönemlerde komisyonların devreye girerek rayiç bedeli belirlemesi hedefleniyor.

MEVCUT SİSTEMDEKİ SORUNLAR

Mevcut sistemde emlak vergileri, belediye temsilcilerinin de dahil olduğu komisyonlar tarafından dört yılda bir belirleniyor. Vergiler, her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Yeni bedellere itiraz süresi 8 Eylül’de sona eriyor. Vatandaşlar, bu tarihe kadar bir düzenleme yapılmazsa mağdur olma endişesi taşıyor. Ancak, yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu mağduriyetin önlenebileceği ifade ediliyor.

PARTİ İÇİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili olarak AK Parti MYK toplantısında talimat vermişti. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan artışlara izin vermeyeceklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Vatandaşımıza yük değil, nefes aldıran bir belediyecilik anlayışındayız” dedi.