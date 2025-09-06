Emlak Vergisi Artışları Üzerine Düşünülüyor

YÜKSEK EMLAK VERGİSİ RİSKİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Emlak vergilerindeki büyük artışlar, vatandaşların yanı sıra iktidar partisi AK Parti’nin dikkatini çekti. Bazı ilçelerde vergilerin 36 kat artması, yoğun eleştirilere yol açtı. Bu eleştiriler doğrultusunda AK Parti, konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis Grubu, alternatif çözümler üzerine yoğunlaştı.

ALTERNATİF FORMÜLLER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Masada öne çıkan seçeneklerden biri, rayiç bedelin komisyonlarla belirlenmesi yerine her yıl sabit oranlarla otomatik olarak güncellenmesi. Bu yöntem, olağan piyasa koşullarında otomatik artış sağlarken, olağanüstü dönemlerde ise komisyonların rayiç bedeli tespit etmesi planlanıyor. Mevcut sistemde ise emlak vergileri, belediyede yer alan temsilcilerin katılımıyla oluşturulan komisyonlar tarafından dört yılda bir belirleniyor. Vergi ödemeleri, her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit olarak gerçekleştiriliyor.

MAĞDURİYET RİSKİ VE YENİ DÜZENLEME

Yeni bedellere yapılacak itiraz süresi ise 8 Eylül’de sona erecek. Vatandaşlar bu tarihe kadar bir düzenleme yapılmaması durumunda mağdur olacaklarından endişe duyuyor. Ancak, bir yasal düzenleme ile bu mağduriyetlerin önüne geçilebileceği kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyla ilgili AK Parti MYK toplantısında talimat vermişti. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan artışlara izin vermeyeceklerini vurguladı ve “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Vatandaşımıza yük değil, nefes aldıran bir belediyecilik anlayışındayız” dedi.