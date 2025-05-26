Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün

VERGİ ÖDEME DÖNEMİNE ADIM ADIM YAKLAŞILIYOR

Emlak vergisi mükellefleri, 2025 yılının ilk taksit ödemeleri için son aşamaya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek. Ödemelerini zamanında gerçekleştirmeyenler için her gün %4.5 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Ayrıca, tek konutu bulunan emekliler, engelliler, gaziler ve geliri olmayan bireyler belirli koşullarla vergiden muaf tutulabiliyor.

SURATLE YAPILACAK ÖDEMENİN SON TARİHİ

2025 emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için belirlenen son tarih, 31 Mayıs 2025 olarak açıklanmıştı. Ancak bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi üzerine, ödemelerde son tarih 2 Haziran Pazartesi gününe uzatıldı. Vatandaşlar, vergilerini taşınmazlarının bağlı bulunduğu belediyelerin resmi web siteleri, e-Devlet platformu ya da belediye vezneleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Ödemelerin zamanında yapılması, gecikme zammı gibi ek maliyetlerden kaçınmak için oldukça önemli.

GEÇ KALANLAR İÇİN AĞIR YÜKLER

Emlak vergisi ödemelerini 2 Haziran’a kadar gerçekleştirmeyenler için ciddi mali yükler ortaya çıkabilir. 21 Mayıs 2024 itibarıyla gecikme faizi oranı %3.5’ten %4.5’e yükseltildi. Değişiklik, her geciken gün için borç miktarının artması demek. Örneğin, 10 bin TL’lik bir vergi borçlanması durumunda günlük 450 TL gecikme zammı oluşacak. Uzmanlar, vatandaşları bu yükten kaçınmaları için ödemelerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıyor.

MUAFİYETTEN YARARLANILABİLECEK GRUPLAR

Emlak vergisi muafiyeti, belirli şartları yerine getiren vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlar. Bu muafiyetten faydalanabilecek gruplar arasında şunlar bulunmaktadır:

– Emekliler: Emekli maaşı haricinde geliri bulunmayan veya 2024 yılında banka faizi, temettü gibi gelirleri 230 bin TL’yi aşmayanlar.

– Engelliler: Gelir durumuna bakılmaksızın tek konuta sahip olan bireyler.

– Geliri olmayanlar: Ev hanımları ve işsizler, tek konut şartını sağladıkları takdirde.

– Gaziler ve şehit yakınları: Tek konuta sahip olmaları halinde.

Muafiyet koşulları arasında taşınmazın brüt 200 metrekareyi aşmaması ve kişinin yalnızca bir konutunun bulunması gerekmektedir. Kira geliri olan veya birden fazla konutu olan kişiler muafiyetten yararlanamaz.