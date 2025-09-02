Emlak Vergisi Üzerine AK Parti Açıklaması

HÜKÜMETTEN ENDİŞELERİ DİLE GETİREN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz” şeklinde konuştu. Demir, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın bu durumu izlediğini aktardı.

ARTIŞLAR İNCELENİYOR

Demir, “Tüm Türkiye’de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz” dedi. Ayrıca, “Yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz” ifadesine de yer verdi.

EMLAK VERGİSİYLE İLGİLİ SÜREÇ

2026 yılında ödenecek emlak vergisi tutarlarının belediyeler tarafından belirlendiğini ve bu süreçte 10 katı bulan artışların yaşandığını belirtti. Bugün itibarıyla başlayan itiraz sürecinin 8 Eylül’de sona ereceği duyuruldu.