Emlak Vergisinde Fahiş Artışlar Gemisi! AKP’den Yanıt Verildi

Dört yılda bir belirlenen emlak rayiç bedelleri ile yeni emlak vergisi dönemi başlıyor. İstanbul’da bazı bölgelerde rayiç bedel ve emlak vergileri ortalama 10-15 kat artarken, Başakşehir’in belirli bölgelerinde artış oranı yüzde 5000’i bulabiliyor. Emlak vergi değerlerindeki bu artışı fahiş bulan vatandaşlar, en geç 8 Eylül 2025 tarihine kadar dava açarak itirazda bulunabiliyor. Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren emlak rayiç bedel ve vergi artışlarının detayları belirginleşmeye başladı. 2026-2029 dönemine ilişkin yeni birim değerleri, özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde oldukça yüksek artışlar içeriyor. Türkiye genelindeki konut ve iş yerlerini etkileyecek bu düzenlemeyle bazı bölgelerde emlak rayiç bedelleri ve emlak vergileri 10-15 kat artabilir. Bu artış, emlak vergisinin yanı sıra taşınmaz kültür varlıkları katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli gibi birçok kalemi de doğrudan etkileyecek. Sonuç olarak, kira fiyatları, konut satış bedelleri ve inşaat maliyetleri dolaylı olarak yükselebilir. Yeni metrekare değerlerine itiraz etmek isteyenler için 30 günlük dava açma süresi adli tatil nedeniyle uzadı. Bu durumda son tarih 8 Eylül 2025 olarak kaydediliyor.

HUKUKİ SÜREÇLERİ TAKİP ETMEK ÖNEMLİ

Avukat Serkan Ekici konuyla ilgili olarak, “Emlak vergisi matrahını oluşturan rayiç bedellerdeki güncellemeler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ve ekonomik dinamikleri yansıtmayı hedefleyen idari bir uygulamadır. Hukuk sistemimiz, vergi mükelleflerine kendi taşınmazlarına ilişkin somut delilleriyle (emsal kıyaslama, eksik bildirim, maddi hata vb.) başvurarak idari itiraz ve ardından yargı yoluyla hak arayışı imkânı tanımaktadır. Sürecin sağlıklı işlemesi için vatandaşlarımızın tebligatlardaki rayiç bedeli dikkatle incelemeleri ve hukuki süreçleri takip etmeleri kendi menfaatleri açısından faydalı olacaktır” dedi.

İSTANBUL’DA REKOR ARTIŞLAR

Yeni düzenleme ile özellikle Şişli’nin prestijli semtlerinde yaşanan rekor artışlar dikkat çekiyor. Teşvikiye Caddesi’nde metrekare birim değeri 46 bin TL’den 420 bin TL’ye çıkarak yüzde 803 artış gösterdi. Ayrıca, Abide-i Hürriyet Caddesi’nde yüzde 678, Valikonağı Caddesi’nde ise yüzde 403 artış kaydedildi. Bunun yanı sıra emlak vergisi, tapu, damga ve veraset vergileri gibi diğer vergi kalemlerini de etkileyebilir. 2026 yılında büyükşehirlerdeki emlak vergisi, geçen yıl ödenen vergi üzerinden 20 kata varan artışla hesaplandığında, sıradan apartman dairelerinin dahi ‘Değerli Konut Vergisi’ kapsamına girmesi yüksek bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

BAŞAKŞEHİR’DE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

İstanbul genelinde en fazla artışların yaşandığı yerlerden biri de Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir oldu. Örneğin, Cengiz Sokak’ta 4 bin TL olan metrekare birim değeri 60 bin TL’ye çıkarak yüzde 1400 artış gördü. Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde metrekare birim değeri 475 TL’den 9.670 TL’ye yükseldi ve bu da yaklaşık %1934 artış demek. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde ise değer 1.134 TL’den 65.000 TL’ye çıkarak yüzde 5.637 oranında dev bir artış gösterdi. Ayrıca Maltepe’de Atatürk Caddesi’nde yüzde 642, Süreyyapaşa Caddesi’nde ise yüzde 692 oranında artış yaşandı. Beykoz Kanlıca Mihrabat Caddesi’nde 1.812 TL olan metrekare değeri 18 bin TL’ye çıkarak yüzde 893 artış kaydedildi.

AK PARTİ’DEN MAĞDURİYET UYARISI

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, emlak vergisiyle ilgili tartışmalara yanıt verdi. Demir, kamuoyunun gündeminde olan konuları uzun süredir takip ettiklerini belirterek, “Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz,” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bu süreci takip ettiklerini ve tüm Türkiye’deki rayiç bedel tespitlerini dikkatle incelediklerini bildirdi.

RAYİÇ BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ

Arsa rayiç bedelleri, dört yılda bir belediyeler bünyesindeki takdir komisyonları tarafından belirleniyor. İzleyen üç yılda ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırma yapılabiliyor. Emlak vergisine yansımaları ise doğrudan etkili. Eğer rayiç bedel yüzde 100 arttıysa, ödenecek emlak vergisi de yüzde 100 yükseliyor. Emlak vergisi bir önceki senenin kazancına göre hesaplanır ve bu yılın rayiç bedelleri önümüzdeki yıla yansır. Örneğin, bu yıl 5.000 lira ödeyen bir mükellef, rayiç bedel yüzde 300 arttığında 20.000 lira, yüzde 500 arttığında ise 30.000 lira ödeme yapacak ve ödemeler 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.