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Emlakçılarda Yeni Taktik: Yüksek Fiyat Listesi!

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EMLAK SEKTÖRÜNDE YALANCI İLANLARIN ARTIŞI

Emlakçılar, Sil-Ekle Yöntemi ile yüksek ceza alan veya ceza almamak için fiyatını düşüren ilanları sistemden siliyor. Ardından, aynı evi farklı bir ilanla daha yüksek bir fiyatla tekrar sisteme ekliyorlar. Böylece, aynı ev farklı bir listeleme ile daha yüksek bir fiyat üzerinden satışa sunulmuş oluyor.

BİLGİ DOĞRULAMA YÜKÜMLÜĞÜNÜN GETİRİLMESİ

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretiyle ilgili ilan platformlarında emlakçılara “doğrulama yükümlülüğü” getirerek piyasanın güvenliğini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla bir yönetmelik değişikliği yapıyor. Bu yeni sistemin 2025 yılından itibaren zorunlu hale geleceği açıklandı. Bakanlık, Emlak İlan Denetim Sistemi (EİDS) devreye girdiğinde, mevzuata aykırı yayınlanan her bir ilan için 15 bin 846 ila 158 bin 460 Türk lirası arasında idari para cezası uygulanabileceğini belirtti ve bu ceza tutarlarının 2025 tarihinde yeniden değerleme oranına göre artırılacağını duyurdu.

Bakanlığın aldığı bu karar sonrası bazı emlakçılar, cezadan kaçarak yeni taktikler geliştirmeye başladı. CNN TÜRK’te yayınlanan haberlere göre, bazı emlakçılar, bakanlık denetimlerinden kaçmak amacıyla Sil-Ekle yöntemini uyguluyor. İlk önce ilanları silen bu emlakçılar, ardından yeni fiyatlarla yeni ilanlar girişi yaparak aynı evleri yüksek fiyatlarla sisteme yeniden ekliyorlar. Bu durum sonucunda, ilan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi belirlenerek toplamda 11 milyon 700 bin lira para cezası uygulandı.

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