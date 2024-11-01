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Ekonomi

Emlakçılardan Cezadan Kaçmanın Yolu: Sil-Ekle

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EMLAKÇILAR YENİ BİR YÖNTEM BULDU

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan emlakçılara ceza kesince, bu sektördeki emlakçılar farklı bir yöntem geliştirdi. Artık aynı ilan üzerindeki fiyat değişikliklerinden kaçınan emlakçılar, mevcut ilanı silip aynı evi daha yüksek bir fiyatla yeniden sisteme ekliyor. Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün aktardığına göre, emlakçılar, yayında olan ilanları silerek yeni fiyatla yeni bir ilan oluşturma yoluna gidiyor.

FIRSATÇILIĞA DİKKAT

Emlak ilanlarında “sil-yeniden ekle” modelinin son zamanlarda sıkça kullanıldığını belirten Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Aynı ilan üzerinden fiyat artışı yapılınca yakalanma olasılığı çok yüksek, o yüzden silip yeniden eklemeyi seçiyorlar. Hatta ilan fotoğrafları aynı olursa da yakalanacakları için onu da değiştiriyorlar” şeklinde bilgi veriyor. Akçam, unutulmaması gereken önemli bir nokta bulunduğunu da vurguluyor: “Evin değerini emlakçı değil ev sahibi belirliyor. Fırsatçılık yapıp gerçek dışı fiyat artışı yapan emlak ofisi varsa elbette ceza alsın. Ama o fiyatı talep eden ev sahibine de aynı ceza uygulanması gerektiğini” ifade ediyor.

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