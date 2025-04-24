Emma Willis Ameliyat Sürecini Açıkladı

ÜNLÜ SUNUCU EMMA WILLIS’İN AMELİYAT SÜRECİ

Ünlü televizyon sunucusu Emma Willis, kalbinde doğuştan meydana gelen bir delik tespit edilmesinin ardından geçirdiği kapalı kalp ameliyatını duygusal bir paylaşımla sosyal medya hesabından açıkladı. 49 yaşındaki sunucu, ameliyat sonrasında birçok kişiden destek mesajları aldığını belirtti. Willis, sağlık kontrollerinin neticesinde kalbinde bir delik bulunduğunu ve birkaç hafta önce Londra’daki Royal Brompton Hastanesi’nde kapalı kalp ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Eşi, Busted grubunun solisti Matt Willis’in, ameliyat süresince bir an olsun yanından ayrılmadığını vurgulayan sunucu, Instagram paylaşımında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafına da yer verdi.

EMMA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Emma Willis, paylaşımında “Royal Brompton Hastanesi ekibine ilgileri ve destekleri için kocaman bir teşekkür etmek istiyorum. Birkaç hafta önce kapalı kalp ameliyatı geçirdim. Bunu yazmak bile çok garip hissettiriyor, yüksek sesle söylemekse daha da tuhaf. Geçen yıl başlayan tetkiklerden tanıya ve ameliyata kadar inanılmaz bir süreçti.” ifadelerine yer verdi. Kalbindeki deliğin doğuştan olduğunu yeni öğrendiğini belirten Willis, “48 yıl boyunca bu durumdan tamamen habersizdim. Vücudumuzda neler olup bittiğini hiç bilmemek gerçekten akıl almaz. Modern tıp ve her gün hayat kurtaran eller gerçekten mucizevi” dedi.