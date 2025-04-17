Emmanuel Boateng, Başakşehir’i yenmek hedefinde

EMMANUEL BOATENG’DEN BAŞAKŞEHİR MAÇI YORUMLARI

Gaziantep Futbol Kulübü’nün yetenekli futbolcusu Emmanuel Boateng, son dönemlerde yakaladıkları olumlu sonuçların ardında, Başakşehir maçını kazanma hedefini vurguladı. Gaziantep ekibi, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında 20 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Başakşehir karşılaşması için çalışmalarına tesislerinde antrenman yaparak devam etti. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen bu antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan seans, geçiş çalışmalarıyla devam ederek çift kale maç ile sona erdi.

SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORLAR

Antrenmanın öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yapan Emmanuel Boateng, Gaziantep FK’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti paylaştı. “İyi bir ekibe ve iyi bir takıma sahibiz. Son zamanlarda iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum ve inşallah bu şekilde devam edip sezonu da en iyi şekilde tamamlarız. Bizim için her maç çok önemli. Zaten bir oyuncu için her maç özeldir ve sahaya çıktığınızda her karşılaşmaya en yüksek konsantrasyonla çıkmanız gerekir,” dedi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA ODAKLANDILAR

Ligin 32. haftasında karşılaşacakları Başakşehir maçını kazanmayı hedeflediklerini belirten Boateng, “Başakşehir iyi bir takım, güçlü bir kadroları var. Ancak biz de kaliteli bir takıma sahibiz. O maça da en iyi şekilde odaklanıp kazanmak istiyoruz. Ben bir futbolcuyum ve pozisyonum gereği forvet oynuyorum. Elbette gol atmak isterim. Ancak bu sadece benimle ilgili bir şey değil, takımın katkısıyla mümkün oluyor. Ben takıma yardımcı oluyorum, takım da bana yardımcı oluyor. Onlarsız gol atmam mümkün değil. Başakşehir maçında da iyi bir performans sergileyip, Allah nasip ederse gol atmak isterim,” şeklinde konuştu.