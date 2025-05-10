Emniyet Ekipleri Kaçakçıları Yakaladı

DOLANDIRICILIK OPERASYONU BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, emekli vatandaşların dolandırıldıkları yönündeki şikayetler üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla emeklilere kredi tanıtımı yaptıkları, kredi almak isteyen vatandaşları cep telefonu satışı yapılıyormuş gibi ikna ederek düşük tutarlarda kredi verileceği vaadiyle dolandırdıkları belirlendi.

MALİ KAYIPLAR VE YÜKSEK MEVDUAT

Dolandırıcılığın işlemesi için mağdur olan vatandaşlara emekli maaşlarından kesinti yapılmasını gerektiren muvafakatname imzalatıldığı, ayrıca kullanılacak kredilere karşılık yüksek meblağlarda senet imzalatıldığı tespit edildi. Senetlerin icraya verilmesi sonucunda mağdurların emekli maaşlarının tamamından kesintiler yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle 107 kişiyi dolandırdığı saptanan şüphelilerin hesaplarında toplamda 2 milyar 690 milyon lira bulunduğu öğrenildi.

OPERASYONDA 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından 6 Mayıs’ta Bursa merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Amasya’daki adreslere baskınlar düzenlendi. Ekipler, H.E.G. (35), S.B. (40), Y.K. (69), Y.B. (42), A.K. (43), E.S. (54), E.A. (49), Ö.S. (48), S.A. (42), V.A. (41) adlı şüphelileri yakaladı. Bursa’ya getirilen şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.E.G., S.B., Y.K., Y.B., A.K., E.S. ve E.A. tutuklanırken, Ö.S., S.A. ve V.A. adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı.