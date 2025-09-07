Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü 14 Hesap Tespit Etti

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif ve yanıltıcı içerik paylaşımı yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; bazı sosyal medya hesapları üzerinden, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ ve ‘Suç İşlemeye Tahrik’ suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır.” denildi.

TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca, açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmamız devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, toplum güvenliğini sağlama ve dezenformasyonla mücadele etme amacı taşıdığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis De La Fuente, Türkiye galibiyeti sonrası gurur duyduğunu ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İspanya, Türkiye’yi...

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Türkiye'yi 6-0 yendikten sonra oyuncularının potansiyelini övdü ve takımın duygu durumunu olumlu değerlendirdi.
Haberler

7 Eylül 2025’te Tam Ay Tutulması

7 Eylül 2025'te İzmir'de gerçekleşen tam ay tutulması, gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Hava koşulları gözlemleri destekledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.