Emniyet Genel Müdürlüğü 14 Hesap Tespit Etti

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, provokatif ve yanıltıcı içerik paylaşımı yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; bazı sosyal medya hesapları üzerinden, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ ve ‘Suç İşlemeye Tahrik’ suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır.” denildi.

TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca, açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmamız devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, toplum güvenliğini sağlama ve dezenformasyonla mücadele etme amacı taşıdığı belirtildi.