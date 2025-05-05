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Emniyet Genel Müdürlüğü Budak’a Şifa Diledi

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Tekirdağ’da “dur” ihtarına uymayan bir sürücünün çarpması sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Recep Budak için bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. EGM’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Budak için acil şifa dileğinde bulunuldu.

TÜM EMNİYET MENSUPLARINA ŞÜKRAN

Mesajda, “Can ve mal güvenliğimiz için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan, gerektiğinde hayatını hiçe sayarak toplumun huzuru için mücadele eden tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle başta polis memurumuz Recep Budak olmak üzere bu kutsal görevi fedakarlıkla yerine getiren tüm kahramanlarımızı yürekten selamlıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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