Emniyet Genel Müdürlüğü Denetim Yaptı

KURBAN BAYRAMI DENETİMLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde Kurban Bayramı denetimleri gerçekleştiriliyor. Ankara’dan Gaziantep’e giden bir otobüste, sivil kıyafetlerle seyahat eden Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli bir kadın komiser, yolculuk sırasında şoför Eyüp Özkaya’nın trafik kurallarına uyup uymadığını takip etti.

CEZA UYGULAMASI

Otobüs Aksaray Şehirlerarası Otogarına vardığında, şoför Eyüp Özkaya’nın ‘Araç kullanırken telefonla konuşmak’ kuralını ihlal ettiğini tespit eden komiser, resmi trafik polisinin otogara gelmesini sağladı. Şoföre 2 bin 167 lira para cezası kesildi. Ceza hakkında konuşan Eyüp Özkaya, “Firma cezayı bizden kesiyor. Cezayı ben ödeyeceğim. Telefonu mecbur kaldım açtım. Normalde konuşmam ama önemliydi. Yazıhane yolcu almamız için bizi arıyor, biz de mecbur açıyoruz. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık” ifadelerini kullandı.