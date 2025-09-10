Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Değişim Oldu

CUMHURBAŞKANI ONAYIYLA GÜNCELLEMELER YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü’nde kapsamlı bir değişim gerçekleşti. Bu düzenleme sayesinde 37 ilin emniyet müdürü görevden alındı ve yerine yeni isimler atandı. Ayrıca, 22 emniyet müdürü merkez teşkilatında görevlendirildi. Yeni Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener olarak belirlendi.

Gökalp Şener, 1973 Giresun doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1988 yılında Ankara Polis Koleji’ne giriş yaptı ve 1996 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Şener, 1996-2004 yılları arasında Trabzon, 2004-2008 yılları arasında Batman, 2008-2014 yılları arasında Kayseri’de görev aldı. 2014-2015 yılları arasında Koruma Daire Başkanlığı, 2015-2021 yılları arasında ise Asayiş Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2021-2023 yılları arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak çalıştı. 01.08.2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı ve 10.08.2023 tarihinde görevine başladı.

PERSONELİK VE AİLE HAYATI

İyi derecede İngilizce bilen Gökalp Şener, evli ve bir kız, bir oğul çocuk babasıdır. Yeni göreviyle birlikte bölgesinin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürecek.