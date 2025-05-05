Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Geçmiş Olsun

EMNİYETTEN ACİL ŞİFALAR DİLEĞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Tekirdağ’da yaşanan bir olayı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, “Tekirdağ’da radar uygulaması sırasında ‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücünün çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman mesai arkadaşımız Polis Memurumuz Recep Budak’a acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Bu olay, emniyet mensuplarının riskli çalışmalarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

TÜM EMNİYET MENSUPLARINA TEŞEKKÜR

Açıklamada, “Can ve mal güvenliğimiz için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan, gerektiğinde hayatını hiçe sayarak toplumun huzuru için mücadele eden tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” denildi. Polis memurlarının fedakarlıkları, toplumun güvenliğini sağlamak için gösterdiği çabaların önemini vurguluyor.

KAHRAMAN POLİSLERE SELAM

Son olarak, “Bu vesileyle, başta Polis Memurumuz Recep Budak olmak üzere, bu kutsal görevi fedakarlıkla yerine getiren tüm kahramanlarımızı yürekten selamlıyoruz” sözleriyle emniyet çalışanlarına olan takdirlerini dile getirdiler. Bu mesaj, toplumun güvenliği için çalışan tüm polislerin uluslararası standartlara uygun bir şekilde teşvik edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.