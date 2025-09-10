Emniyet Müdürleri Değişimi Gerçekleşti

EMNİYET TEŞKİLATINDAKİ DEĞİŞİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayınlanan kararnamede, Emniyet teşkilatında önemli bir değişim gerçekleşiyor. Bu düzenleme çerçevesinde ülke genelinde 37 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, 22 emniyet müdürü de merkez teşkilatında yeni görevlerde bulunuyor.
YENİ SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRÜ
Yeni atamalar arasında Sivas İl Emniyet Müdürü olarak Ahmet Alağaçlı’nın göreve geldiği bilgisi öne çıkıyor. Ahmet Alağaçlı’nın görevine ilişkin detaylar güncelleniyor.