Emniyet Müdürleri Değişimi Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayınlanan kararnamede, Emniyet teşkilatında önemli bir değişim gerçekleşiyor. Bu düzenleme çerçevesinde ülke genelinde 37 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, 22 emniyet müdürü de merkez teşkilatında yeni görevlerde bulunuyor.

Yeni atamalar arasında Sivas İl Emniyet Müdürü olarak Ahmet Alağaçlı’nın göreve geldiği bilgisi öne çıkıyor. Ahmet Alağaçlı’nın görevine ilişkin detaylar güncelleniyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan değişiklikler sonucu Mehmet Ömür Saka yeni emniyet müdürü olarak atanarak görevine başladı. Saka'nın kariyeri ve hayatı merak konusu.
Karacabey'de alabora olan bir balıkçı teknesindeki 3 kişi, polis memuru Ahmet Mutlu tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı ve kahramanlıklarıyla takdir topladı.

