Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Operasyonunda Başarılı Yakalama

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirdiği operasyonda önemli bir yakalama yaptı. Edinilen bilgiler doğrultusunda, il dışından Kütahya’ya uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir kiralık araç, ekipler tarafından takibe alındı.

ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU

Şüpheli araç, emniyet güçleri tarafından durduruldu. Araçta ve şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalar sonucunda, 11 parça halinde yaklaşık 2 bin içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamındaki gözaltına alınan şüphelilerden biri, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; fakat 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.