Emniyet Müdürlüğünde Önemli Revizyon Yapıldı

EMNİYET TEŞKİLATINDAKİ REVİZYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararname doğrultusunda Emniyet teşkilatında önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Bu düzenleme çerçevesinde 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, ayrıca 22 emniyet müdürü merkez teşkilatında farklı görevlere atandı. Yeni Mersin İl Emniyet Müdürü olarak İdris Yılmaz göreve getirildi.

İDRİS YILMAZ’IN GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ

İdris Yılmaz, 1976 yılında Gaziantep’in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. Meslek hayatına 1987 yılında Polis Kolejinde başladı ve 1995 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve girdi. Yılmaz, kariyeri boyunca 1995-2000 yılları arasında İzmir Emniyet Müdürlüğünde, 2000-2004 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde, 2004-2017 yılları arasında Mersin Emniyet Müdürlüğünde ve 2017-2021 yılları arasında ise Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı.

TERFİ VE SON GÖREVLERİ

Şanlıurfa ilinde Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde, 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti ve Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. Ardından Teftiş Kurulu Başkanlığı Adana Çalışma Merkezinde görev aldı. 01.08.2023 tarihli 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. İdris Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.