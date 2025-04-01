Emniyet Müdürü Aktaş Sürücülere Uyarıda Bulundu

GÜVENLİ TRAFİK İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Ramazan Bayramı vesilesiyle ziyaret ettiği trafik kontrol noktasında emniyet personelleriyle bir araya geldi ve yolda olan sürücülerle bayramlaşarak şeker ikramında bulundu. Aktaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle İzmir-Manisa karayolu üzerindeki Sabuncubeli Trafik Kontrol Noktasını ziyaret etti. Bayram dolayısıyla nöbette olan emniyet personelleriyle bayramlaşan Aktaş, trafikte bulunan sürücülerle de selamlaşmayı unutmuyor.

TRAFİK KURALLARINA UYUM VURGUSU

Trafik noktasından geçen sürücülerle yakından ilgilenen Emniyet Müdürü Aktaş, bir yandan bayram şekeri ikram ederken diğer yandan sürücülere sağlıklı bir yolculuk yapmaları için trafik kurallarına uymalarını hatırlatıyor. Aktaş, bayram döneminde yolculuk yapanların güvenliğini sağlamak amacıyla dönüş trafiğinin yoğun olduğunu belirtiyor ve sürücülerin hız kurallarına dikkat etmeleri, emniyet kemerlerini takmayı unutmamaları ve uzun seyahatlerde mola vermenin önemini vurguluyor.