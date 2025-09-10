Emniyet Müdürü Atamaları Resmi Gazete’de

ATAMALAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atamalar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla, 37 ilin emniyet müdürü değişti. Ayrıca, 22 emniyet müdürü ise merkeze alındı. Rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve görevden alınan eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın yerine Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete’de yer alan atama kararları şu şekilde duyuruldu: