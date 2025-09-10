Haberler

Emniyet Müdürü Atamaları Resmi Gazete’de

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atamalar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla, 37 ilin emniyet müdürü değişti. Ayrıca, 22 emniyet müdürü ise merkeze alındı. Rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve görevden alınan eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın yerine Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu atandı.

Resmi Gazete’de yer alan atama kararları şu şekilde duyuruldu:

Sinop’ta Otomobil Çarpışması, İki Yaralı

Samsun'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürü Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman'ı merkeze alarak, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı atadı. Diğer illerde de müdür değişiklikleri yapıldı.

