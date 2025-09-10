Emniyet Müdürü Değişiklikleri Yapıldı

EMNİYET TEŞKİLATINDAKİ REVİZYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile Emniyet teşkilatında kayda değer bir revizyon yapıldı. Bu kapsamda 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi; ayrıca 22 emniyet müdürü, merkez teşkilatında farklı görevlerde yer aldı.

YENİ SAKARYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ

Yeni Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka olarak belirlendi. Kendisi 12.02.1972 tarihinde Malatya ili Akçadağ ilçesinde doğdu ve ilk ile ortaöğretimine burada başladı. 1994’te Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra Muğla, Elazığ, Gümüşhane, Antalya, Ankara ve Diyarbakır illerinde çeşitli görevler üstlendi.

GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ VE TERFİLER

Saka, 13.01.2021 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne terfi etti. Polis Başmüfettişi olarak görevini sürdürdüğü dönemde, 01.08.2023 tarihli 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kars İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı ve 14.08.2023 tarihinde bu görevi üstlendi. Evli ve iki çocuk babasıdır.