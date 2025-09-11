Emniyet Müdürü Değişimi Gerçekleşti

EMNİYET MÜDÜRLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 37 ilin emniyet müdürü değişti. Bu değişiklikler arasında Balıkesir de yer alıyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit Kahramanmaraş’a atanırken, Balıkesir’in yeni emniyet müdürü olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Şükrü Yaman belirlendi.

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ KİMDİR?

Yaman, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı ve artık Balıkesir’deki yeni görevine başlayacak. Değişimle birlikte bölgede güvenlik politikalarının güçlendirileceği bekleniyor. Balıkesir, emniyet alanında yapılan bu atamalarla birlikte daha sağlıklı bir güvenlik yapısına sahip olmayı hedefliyor.