Emniyet Müdürü Erol’dan Duyarlı Ziyaret

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için 72 yaşındaki Atike Açıkgöz’ü evinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında, Erol, Açıkgöz ile samimi bir ortamda sohbet etti ve onun ihtiyaçları ile taleplerine kulak verdi.

İFTAR SOFRASINDA BİR ARAYA GELDİLER

Emniyet Müdürü Erol, Açıkgöz’le birlikte ailesinin de katıldığı bir iftar sofrasında yer aldı. Bu anlamlı buluşmada Erol, ayrıca Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nı telefonla arayarak Atike Açıkgöz ile görüştürdü. Telefon görüşmesinde Atike Açıkgöz, Vali Yiğitbaşı’na çalışmalarında başarılar diledi.