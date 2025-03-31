Emniyet Müdürü İpar, Bayramda Personelle Buluştu

EMNİYET MÜDÜRÜ BAYRAMLAŞMA PROGRAMINDA KONUŞUYOR

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Ramazan Bayramı’nın coşkusunu emniyet personeliyle paylaştı. Polisevinde gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliğinde, Yılmaz İpar, emniyet teşkilatının toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Polislerin fedakarca görevleri için teşekkür eden İpar, “Ramazan Bayramı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerden biridir. Sizler, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, bayram tatili gözetmeden büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz.” şeklinde konuştu.

FEDAKARLIKLARIYLA GÜVENİ ARTIRIYORLAR

İpar, polislerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirme çabalarının milletin güven içinde yaşamasını sağladığını ve bu kutsal görevi yerine getirirken gösterdikleri fedakarlık ve sorumluluğun toplumun güvenini artırdığını ifade etti. Emniyet teşkilatının ülke genelindeki sorumluluğuna da dikkat çeken Yılmaz İpar, “Bizler, halkın huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için görev yaparken aynı zamanda devletimizin şefkatli yüzünü de temsil ediyoruz.” dedi.

TEŞEKKÜR VE BAYRAM DİLEKLERİ

İpar, adalet ve güvenliğin sağlanması adına emniyet mensuplarının gösterdiği çabanın her zaman takdir edildiğini dile getirerek, “Bu vesileyle, emekleriniz ve fedakarlıklarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramı’nın sizlere, ailelerinize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum.” sözlerini ekledi. Bayramlaşma programının ardından, Yılmaz İpar, tüm emniyet personeliyle tek tek bayramlaşarak, onların aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi. Programa, emniyet personelinin yanı sıra şube müdürleri ve amirler de katıldı.