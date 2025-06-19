Emniyet Müdürü, Romanlardan bilgi aldı

GÜVENLİK HİZMETLERİNE YENİ BİR SOLUK

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu Mahallesi’ni ziyaret ederek Roman vatandaşlarla buluştu. Ziyaret sırasında özellikle çocuklarla birebir ilgilenen Emniyet Müdürü Turanlı, ailelerle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, vatandaşların günlük yaşamındaki sorunları doğrudan muhatabına iletme fırsatı sundu.

TOPLUMLA KURULAN TEMASIN ÖNEMİ

Emniyet Müdürü Turanlı, toplumla birebir temas kurmanın güvenlik hizmetlerinin kalitesini artırdığını vurguladı. Aynı zamanda, bu tür ziyaretlerin vatandaşların devlete güvenini pekiştirdiğini ifade etti. Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Turanlı, özellikle çocukların huzurlu bir ortamda büyüyebileceği bir şehir için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

YENİ HİZMET MERKEZİNİN MÜJDESİ

Turanlı, yaptığı açıklamalarda, “Şehrin merkezindeki ana karakolu bir hizmet merkezi olarak yanlarına götüreceğiz. Dolayısıyla Aydoğdu mevcut haliyle de olsa daha iyi hizmet almak ve konforlu bir yaşama kavuşma yolunda başlangıç adımlarını atacak” şeklinde konuştu. Gelecekte, şehirdeki üç karakoldan birinin Aydoğdu Polis Merkezi olarak hizmet vermeye başlayacağını ve mahallenin çehresinde yeni bir kamusal hizmet merkezi olacağını belirtti.