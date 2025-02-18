Emniyet Müdürü Yıldız’dan Kağıthane Ziyareti

UYGULAMA KAĞITHANE’DE YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. 2023 yılında zehir tacirleri ile yaşadığı çatışmada şehit olan polis memuru Hakan Telli’nin adının verildiği parkın önünde yapılan bu uygulama sırasında, şüpheli görülen araçlarda detaylı aramalar yapıldı. Araçlardaki kişiler üzerinde ise kimlik sorgusu ve GBT (Genel Bilgi Taraması) gerçekleştirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NÜN ZİYARETİ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulama yapılan bölgeyi ziyaret etti. Yapılan işlemlerle ilgili bilgi edinmek için polis memurlarıyla görüşen Yıldız, aynı zamanda vatandaşlarla da sohbet etti. Uygulama noktasında bir açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur” prensibi ile hareket ettiklerini belirterek, “Bugün de Kağıthane ilçemizdeyiz. 20 uygulama noktasında 211 ekibimizle Kağıthane ilçemizin huzur ve güvenliği için arkadaşlarımızla sahadayız” ifadelerini kullandı.