Emniyet Müdürü Yılmaz’dan Şehit Ailesine Ziyaret

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ZİYARETİ

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, 2015 yılında Mardin Nusaybin’de şehit olan Komiser Yardımcısı Okay İzgi’nin eşi ve çocuklarına bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu özel ziyaret, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yapıldı.

ŞEHİDİN AİLESİNE ANLAMLI SOHBET

Tolga Yılmaz, ziyaret sırasında şehidin eşi ile iki çocuğu Hikmet Can ve Eymen ile keyifli bir sohbet yaptı. Yılmaz, şehit ailelerine duyulan saygının ve minnetin önemini vurguladı. Bu tür ziyaretlerin, şehit yakınları için morali artırdığına dikkat çekti.