Emniyet’ten İmamoğlu’na Suikast İddiası Açıklaması

SALDIRIYI YAPAN KİŞİ İHBARDA BULUNDU

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında dikkat çekici bir açıklama yaparak, kendisine daha önce saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne giderek, Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast planını ihbar ettiğini duyurdu. Özel, “Bu yılın Ocak ayında, bir çocuk katili, bana saldıran kişi İBB binasına gelir ve ‘Koğuş arkadaşlarıma İmamoğlu’na suikast düzenlemeleri için talimat verildi, ben bunu ihbar etmeye geldim’ der. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız” sözleriyle iddiayı gündeme taşıdı. Emniyet kaynakları, bu konuyla ilgili detaylı bir incelemenin başlatıldığını ve ihbarın yasal süreçler çerçevesinde değerlendirildiğini bildirdi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gündeme gelen iddialara dair şu ifadeleri kullandı: “06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddiaları ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır.”

İHBARIN TARİHİ VE DETAYLARI

Yapılan incelemeler sonucunda, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı ve bunun değerlendirilmesi için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği belirlendi.

SELÇUK TENGİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Güvenlik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, ihbarcıyla görüşülmüş ve Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında Kasten Öldürme suçundan ağır hapis cezası almış ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı anlaşılmıştır. Yapılan görüşmede, Tengioğlu, adı geçen belediye başkanını sevdiğini, belediyeden yardımlar aldığını ve kendisine zarar verileceği düşüncesiyle, cezaevindeki konuşmalardan etkilenerek ihbarda bulunduğunu belirtmiş, ancak herhangi bir bilgiye dayanmadığını ifade etmiştir.

YETKİLİLERDEN RESMİ BİR MÜRACAAT YOK

Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede, bir yasal müracaatlarının olmayacağını ve kendi sorumlularının Selçuk Tengioğlu ile görüşeceğini bildirmişlerdir.

İHBARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu ihbarın usulüne uygun şekilde değerlendirildiğini, ancak somut delillerin bulunmadığını, sadece kişisel görüşlere dayandığını açıklamıştır. Ayrıca, durumun 5 yıl önceki cezaevindeki süreçle ilgili olduğu belirtilerek, ihbarın içeriğinin yasal mevzuat çerçevesinde sonuçlandırıldığı kamuoyuna duyurulmuştur.