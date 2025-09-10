Emniyet Teşkilatında Önemli Revizyon Yapıldı

EMNİYET TEŞKİLATINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararnameyle Emniyet teşkilatında büyük bir revizyon gerçekleşti. Bu düzenleme kapsamında 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 emniyet müdürü ise merkez teşkilatında farklı görevlere atandı. Sakarya’nın yeni İl Emniyet Müdürü ise Mehmet Ömür Saka olarak belirlendi.

MEHMET ÖMÜR SAKA’NIN GÖREVE BAŞLAMASI

Mehmet Ömür Saka, 12 Şubat 1972 tarihinde Malatya ili Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini burada tamamladıktan sonra, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. Kariyerine Muğla, Elazığ, Gümüşhane, Antalya, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde görev yaparak devam etti. 13 Ocak 2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. En son, Polis Başmüfettişi olarak görev yaparken 1 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı ve 14 Ağustos 2023 tarihinde bu göreve başladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.