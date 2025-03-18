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Emniyet Teşkilatından Emekli Memura Veda Töreni

BİLECİK’TE ANLAMLI VEDA TÖRENİ

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, emekliye ayrılan Polis Memuru Ali Yücel’i onurlandırmak amacıyla özel bir tören gerçekleştirdi. Uzun yıllar boyunca emniyet teşkilatı bünyesinde özveriyle hizmet veren Ali Yücel’e, bu katkılarının hatırası olarak teşekkür plaketi verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ’NÜN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Tören sırasında Müdür Yılmaz, Ali Yücel’in hem teşkilata hem de topluma yaptığı değerli katkılara vurgu yaptı. Daha sonra emekli olan Yücel’e, emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam dileğinde bulundu. Emniyet teşkilatı, bu özel veda töreniyle mesleğine ve toplumuna büyük değer katan çalışanlarını unutmadığını bir kez daha ortaya koydu.

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