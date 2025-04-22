Emniyet Ve Muhtarlıktan Sıcak Sürpriz

YÜREKLERİ ISITAN DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Ankara’nın Sincan ilçesinin Yenikent bölgesinde emniyet ve muhtarlık, özel ihtiyaçları olan bir çocuğa doğum günü sürprizi düzenledi. Bu anlamlı etkinlik, Sincan ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Akgül Tabak’ın işbirliğiyle gerçekleştirildi.

POLİS VE MUHTAR EL ELE

Organize edilen sürpriz doğum günü etkinliğinde, pasta kesildi, çocuğa hediyeler verildi ve bir dizi sevgi dolu anlar yaşandı. Polis araçlarının sirenleriyle başlangıç yapan bu kutlama, mahalle halkının da ilgisini çekti. Etkinliğe katılanlar, hem duygusal hem de neşeli anlar yaşarken, özel çocuğun yaşadığı sevinç dikkat çekti.