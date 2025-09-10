Emniyette Önemli Değişiklikler Yapıldı

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde önemli değişiklikler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan bu karar doğrultusunda 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Ayrıca 22 emniyet müdürü merkez teşkilatına alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak Nurettin Gökduman atandı.

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ HAKKINDA

1968 yılında Malatya’da doğan Nurettin Gökduman, aslen Adıyaman nüfusuna kayıtlıdır. 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatı’nda göreve başladı. Farklı rütbelerde İstanbul, Hakkâri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptı. 2012 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi unvanıyla görev aldı. Ardından Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinin ardından, 01.08.2023 tarihli ve 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.