Emniyet'ten Erdoğan ile ilgili hashtag için açıklama geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hashtag konusunda açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili oluşturulan etikete manipülatif nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdğan kastedilerek #ölmüş hashtagine (etiket) başlatıldığına rastlanılmıştır.